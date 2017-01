SEK-Einsatz: Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest

Heute Morgen gegen 6 Uhr hat die Polizei mit Hilfe des SEK (Spezialeinsatzkommando) zwei Männer festgenommen, denen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen werden.

Zugetragen hat sich der Einsatz an der Krefelder Garnstraße. Das Sondereinsatzkommando ist von der Polizei zur Absicherung angefordert worden, weil in der Wohnung des 25-Jährigen Krefelders, der in Begleitung eines 28-jährigen Saarländers war, auch Waffen vermutet wurden.

Laut Aussagen von Anwohnern durchsuchten die Beamten die Wohnung und das Auto des Wohnungsinhabers und stellten einige Materialien sicher.

Detaillierte Informationen der Polizei folgen in Kürze.