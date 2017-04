Mit 20 Kilo Fleisch beladen Polizei nimmt Dönerdieb fest FOTO: Polizei FOTO: Polizei 2017-04-11T09:29+0200 2017-04-11T09:26+0200

In der Nacht zum heutigen Dienstag nahm die Polizei einen 34-jährigen Mann fest, der zuvor in eine Dönerfabrik an der Dießemer Straße eingebrochen war. Mit seiner Beute kam er aber nicht weit.