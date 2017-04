Waffen, Drogen und Böller Polizei nimmt aggressive Partygäste fest FOTO: Polizei FOTO: Polizei 2017-04-10T11:53+0200 2017-04-10T11:51+0200

Am gestrigen Sonntagabend meldeten sich Anwohner der Philadelphiastraße gegen 21 Uhr bei der Polizei, weil sie sich über eine zu laute Party in der Nachbarschaft beschwerten. Sie gaben an, Partygäste kletterten über die Hausdächer und würden Schüsse abgegeben.