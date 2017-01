Beil-Angreifer in U-Haft Polizei: "Einsatz der Schusswaffe gerechtfertigt" FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

Der 52-jährige Mann, der am Sonntag am Krefelder Bahnhof einen 33-Jährigen mit einer Axt verletzte, sitzt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft.