Wahlkampf: Politiker-Aufmarsch in Krefeld

Wenige Tage vor der Landtagswahl gibt sich die Polit-Prominenz in Krefeld die Klinke in die Hand. Auffallend: Vor allem SPD und Grüne schicken im Mai Spitzenleute aus Bund und Land in die Seidenstadt. Von Jan Popp-Sewing

Es ist schwierig, in diesen Tagen durch Krefeld zu laufen, ohne einem Minister oder mindestens einem Abgeordneten zu begegnen.

Die Spitzenkandidaten waren schon da: Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) fuhr mit dem Schluff und kehrte im Nordbahnhof ein. CDU-Herausforderer Armin Laschet hielt eine Rede bei der CDU im Fischelner Burghof Gietz.

Die Krefelder SPD kann sich auf Unterstützung der Berliner und Düsseldorfer Genossen verlassen. Bundesbauministerin Barbara Hendricks schaute sich am 2. Mai den Mies-van-der-Rohe-Businesspark an der Girmesgath an.

Am nächsten Tag besuchte NRW-Sozialminister Rainer Schmeltzer (SPD) den Seniorenclub der Krefelder Familienhilfe.

Am Freitag wird NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin die Mitglieder Krefelder Initiative "Zukunft durch Industrie" zum Frühstück treffen. Immer dabei SPD-Landtagskandidat Benedikt Wintzen und die Abgeordnete und Kandidatin Ina Spanier-Oppermann.

Die Krefelder Grünen konnten sich über eine Stippvisite ihrer Bundesvorsitzenden Simone Peter freuen, die am Hauptbahnhof für Zwei-Euro-Tickets im Nahverkehr warb.

NRW-Landwirtschaftsministerin Bärbel Höhn (Grüne) besucht am Freitag zusammen mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Ulle Schauws die Firma Freudenberger Saatgut in Uerdingen. Die Grüne NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens zog es am 1. Mai ebenfalls nach Uerdingen: Sie las bei der Montagslesung aus "ZERO: Sie wissen, was du tust?" von Marc Elsberg

Der Fraktionschef der Ökopartei im Bundestag, Anton Hofreiter, wird am 9. Mai im Südbahnhof zu Gast sein. Er spricht dort über die Situation in Afghanistan.

Die CDU-Kandidaten Marc Blondin und Petra Oellers bekamen am vergangenen Mittwoch Unterstützung durch die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Ina Scharrenbach. Sie sprach im Begegnungszentrum Wiedenhof über Frauen- und Familienpolitik.

Auch die FDP zeigt in der Region Flagge: Ihr Parteichef Christian Lindner spricht am Freitag um 17.30 Uhr auf dem Kempener Marktplatz.