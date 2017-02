Altweiber in der Königsburg Party, Party, Party und jede Menge Bützchen FOTO: Samla 2017-02-24T09:42+0100 2017-02-24T09:39+0100

Die Königsburg ist an Altweiber fest in Narrenhand. So auch gestern Abend. Ausgelassene Stimmung und eine ganze Menge Bützchen gab es in Krefelds bekanntester Diskothek. Hier sind die Bilder.