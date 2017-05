Party im Kleingarten endet in Randale und Handgemenge FOTO: Polizei FOTO: Polizei 2017-05-07T09:38+0200 2017-05-07T09:33+0200

Einem Mann ging der Lärm einer feiernden Gruppe in einer Kleingartenanlage in Linn zu weit. Er beschimpfte sie, lauerte ihnen in einem Gebüsch auf ehe fünf weitere Männer für eine handfeste Auseinandersetzung sorgten.