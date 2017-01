Niederrheiner helfen Penukonda

Die Krefelder HNO-Ärztin Dr. Susanne Wagener engagiert sich ehrenamtlich im indischen Penukonda. Auch dank der Hilfe unserer Leser, die wieder mehr als 400 Hörgeräte spendeten, versorgt sie dort derzeit täglich über 100 Patienten.

Von Jörg Zellen



Dr. Susanne Wagener kommt derzeit mächtig ins Schwitzen. Und dies nicht nur, weil in der indischen Kleinstadt Penukonda aktuell hochsommerliche Temperaturen von über 30 Grad herrschen. Die Krefelder HNO-Ärztin untersucht derzeit täglich mehr als 100 Patienten in der Anfang 2016 eröffneten Ambulanz. "Die Menschen strömen aus dem Umland zu uns, um medizinisch versorgt zu werden. Einige reisten schon eine Woche früher an und campierten in Penukonda. Ihre Dankbarkeit ist nahezu grenzenlos", berichtet Wagener, die sich mit ihrem Verein "MedicalAid India" vor Ort engagiert.



Unsere Zeitung berichtete im Dezember erneut über die Indien-Initiative der Krefelder Ärztin. "Die Resonanz war wieder riesengroß. Wir haben seitdem mehr als 400 Hörgeräte gesammelt. Auch Spenden gingen ein, die uns bei unserer Arbeit enorm helfen", freut sich die Medizinerin und ergänzt: "Ich kann den Lesern des Stadt Spiegel und Extra-Tipp nur meinen herzlichen Dank übersenden."



Seit einer Woche ist Wagener in Indien. Bereits früh morgens bilden sich vor der Ambulanz lange Warteschlangen. "Zum Glück habe ich diesmal Verstärkung von meinem Freund Dr.Tim-Oliver Flettner aus Düsseldorf. Dank der Berichterstattung hat sich der Kreis der Aktiven inzwischen erweitert. So ist ein Hörgeräteakustiker dazugestoßen, der die Hörgeräte auch direkt vor Ort anpasst", sagt Dr. Susanne Wagener und berichtet von einer amüsanten Begegnung: "Die älteste Patientin, die ich behandelt habe, ist 101 Jahre alt. Da der Dame durchaus ihr Alter bewusst ist, hat sie dann ungefragt - natürlich durch einen Übersetzer vermittelt - versprochen, nach ihrem Ableben, das Hörgerät an ihre heute 81-jährige Tochter weiterzugeben."