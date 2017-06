Bart Vaessen: Neuer Chef im Krefelder Hof

Führungswechsel im Mercure Parkhotel Krefelder Hof: Nach sieben Jahren wechselt Direktor Henning Michel nach Würzburg. Nachfolger im Vier-Sterne-Haus wird der Niederländer Bart Vaessen. Von Jan Popp-Sewing

Henning Michel ist in Krefeld bestens vernetzt. Besonders im Karneval - die Prinzengarde ernannte ihn zum Ehrenrittmeister. Die Garde feiert ihren Herrenabend gern im großen Saal des Hotels an der Uerdinger Straße. "Für die Karnevalisten wird sich nichts ändern", versprechen alter und neuer Chef.

Bart Vaessen stammt aus Roermond und leitete zuvor sieben Jahre lang ein Mercure-Hotel in einem Industriegebiet im Kölner Westen. Der 44-Jährige hat zwei Kinder (12 und 17). Bei einer ersten Besichtigung des Krefelder Hofs zeigte er sich begeistert vom Traditionshaus im kleinen Park mit seinen 160 Zimmern und 55 Mitarbeitern.

Hier steigen neben Gästen von Krefelder Firmen und Besuchern der Düsseldorfer Groß-Messen auch viele Sportler ab, traditionell zum Beispiel auch die Gegner der Krefeld Pinguine. In den elf Tagungsräumen finden diverse Seminare statt.

In Köln legte Vaessen Wert auf soziales Engagement, er setzte sich etwa für eine Initiative ein, die Trauerbegleitung für Kinder anbietet. Beim Parkhotel wird er mit seinen Ideen sicher offene Türen einrennen, diese kooperiert beispielsweise mit dem Krefelder Kinderheim Kastanienhof.

Eine Schwierigkeit wird Vaessen von seinem Vorgänger "erben": Es wird für die Branche zunehmend schwerer, Nachwuchs zu finden. Etwa 15 Azubis arbeiten im "Hof". Die Arbeitszeiten "wenn andere Urlaub machen" gelten bei vielen jungen Leuten als unattraktiv.

"Dabei gibt es wenige Branchen, wo man ohne Studium so schnell in eine Leitungsfunktion aufsteigen kann wie im Hotelgewerbe", sagt Henning Michel. Er empfiehlt eine Ausbildung zum/zur Hotelfachmann/Hotelfachfrau. Der Krefelder Hof hat in diesem Bereich noch offene Azubi-Stellen, bietet weitere Ausbildungen in seiner Gastronomie an.