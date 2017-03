Friedrich folgt auf Grigat Neuer Chef für den Chempark FOTO: Currenta FOTO: Currenta 2017-03-15T16:03+0100 2017-03-15T16:00+0100

Lars Friedrich (44) übernimmt ab 1. April 2017 die Leitung des Chempark an den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Uerdingen. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Ernst Grigat an, der den Chemparkmanager und -betreiber Currenta verlassen wird. Nach fast einem Jahrzehnt als Chempark-Leiter will sich Grigat nun einer neuen Aufgabe widmen.