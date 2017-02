Achtjähriger schwebte in Lebensgefahr Neue Erkenntnisse zu schwerem Verkehrsunfall FOTO: Samla Teilen

Ende Januar war es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Schicksbaum / An Zehntheister gekommen, bei dem ein Achtjähriger schwer verletzt wurde und in Lebensgefahr schwebte. Er befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung. Die Polizei hat neue Erkenntnisse zum Unfallhergang.