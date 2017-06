Nächster Unfall: Zwei Verletzte an der Werner Voss Straße

Bereits Freitagabend gab es auf dem Charlottering einen schweren Verkehrsunfall. Gestern "knallte" es auf der Werner Voss Straße.

Am Samstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr befuhr eine 63jährige Krefelderin mit ihrem PKW die Werner-Voß-Straße in Richtung Uerdingen. Kurz vor der Magdeburger Straße geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden PKW eines 33 jährigen Krefelders zusammen.

Dabei wurden die 63-jährige schwer, der 33jährige und seine 27jährige Beifahrerin ebenfalls aus Krefeld, leicht verletzt durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Beide PKW wurde schwer beschädigt. Während der Unfallaufnahme wurde die Werner-Voß-Straße gesperrt.