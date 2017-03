Tolles Event in der Mediothek: Musik bis in die Nacht

Musik bis in die Nacht

Tolles Event in der Mediothek

Party ist angesagt. Wo? Ausgerechnet in der ansonsten stillen Mediothek. Denn der Büchertempel lädt am 10. März zur landesweiten "Nacht der Bibliotheken". Von Ernst Müller



Wer jetzt literarische Lesungen erwartet, ist auf dem Holzweg: "Wir bieten unseren Besuchern musikalische Highlights", verspricht Mediotheks-Leiterin Evelyn Buchholtz.

Als erstes heizt der "Angelika-Express" ein. Dies ist eine Punk-Band aus Köln, die sich selber die "bestangezogendste" nennt. In der Tat stehen die drei Herren und zwei Damen "schnieke" drauf. Ihre Musik voller Ironie filtert den herben Ernst des Großstadtlebens. Jährlich gibt die Band Hunderte Konzerte in Deutschland und wurde sogar vom legendären Rockpalast eingeladen.



Angenehmer Nebeneffekt ihres Auftritts in Krefeld: "Alle Besucherinnen, die Angelika heißen, haben freien Eintritt", verkündet Bibliothekarin Kristina Günther. Allerdings müssen die Angelikas auch gleich um 20 Uhr kommen, nicht später.



Gegen 21.30 Uhr stimmt "Sophie" ihre Gitarre an. Die 20-jährige Mönchengladbacherin hat mit ihren englischsprachigen Blues- und Popsongs bereits drei CDs besungen. Sie spielt übrigens nicht nur die Gitarre, sie baut sie auch. Im Zivilberuf lernt sie nämlich Gitarrenbauerin. Während die anderen Bands im Erdgeschoss ihre Bühne haben, wird Sophie die neue Ebene 5 auf der zweiten Etage musikalisch beleben.



Abends gegen 22 Uhr beginnt der Auftritt der Band "Provinztheater". Dieser Krefelder Exportschlager hat sich als Musikstil "Rumpelpolka und Kartoffelrock" auf die Fahne geschrieben. Mit Tuba, Akkordeon, Kontrabass, Stromgitarre und Kuhglocken haben die Jungs schon beim Krefelder Folklorefest überzeugt.



Die "Nacht der Bibliotheken" steigt am Freitag, 10. März, um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Tickets bekommt man in der Mediothek am Info-Point.

Sinn der Aktion ist es natürlich, auch Menschen mit der Mediothek bekannt zu machen, die bislang noch nicht den Weg gefunden haben. Tipp: Es lohnt sich.