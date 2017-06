Krefeld: Messerangriff durch Polizisten außer Dienst

Ein 49-jähriger Polizeibeamter hat außerhalb der Dienstzeit bei einer Geburtstagsfeier versucht, einem anderen Gast ein Messer in den Bauch zu rammen. Als seine Kollegen eintrafen, wurden sie von ihm beleidigt und bedroht.

Was war geschehen? Am Samstagabend fand in der Gaststätte der Kleingärten Baackeshof eine private Geburtstagsfeier statt.

Gegen 0:50 Uhr, kam es zum Streit, der dann in Handgreiflichkeiten endete.

Der 49-jährige, privat an der Feier teilnehmende Polizeibeamte schubste zunächst eine 50-jährige Frau, die sich den Kopf stieß und dadurch das Bewusstsein verlor.

Daraufhin mischte sich ein weiterer, 46-jähriger Gast in das Geschehen ein, woraufhin der 49-Jährige versuchte, ihn mit einem Besteckmesser in den Bauch zu rammen. Der Stich verfehlte den 46-Jährigen jedoch, sodass dieser lediglich eine oberflächlichste Verletzung davon trug.

Hingegen schlug der 46-Jährige dem 49-Jährigen mit einer Getränkeflasche auf den Kopf , sodass dieser eine Platzwunde davon trug und überwältigt werden konnte.

Die Einsatzkräfte wurden von ihrem Kollegen während ihrer Maßnahmen massiv beleidigt und bedroht.

Während die 50-jährige Geschädigte in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde der Polizist ambulant behandelt und vorläufig festgenommen.

Der 49-Jährige wurde nach den Vernehmungen der anderen Beteiligten und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in den Nachmittagsstunden wieder entlassen.

Aus Neutralitätsgründen wurde das Polizeipräsidium Mönchengladbach mit den Ermittlungen beauftragt.