Messerangriff auf offener Straße - Täter flüchtig

Heute Morgen hat ein Mann einen Gaststättenbesucher auf der Petersstraße mit einem Messer bedroht und beraubt.

Gegen 3.10 Uhr verließ ein 20-jähriger Krefelder eine Gaststätte, um draußen zu telefonieren. Dort kam ein Mann mit einem Fahrrad auf ihn zu, sprach ihn an und versuchte, sein Mobiltelefon zu entwenden. Der 20-Jährige konnte den Angriff zwar zunächst abwehren, jedoch zog der Angreifer plötzlich ein Messer und bedrohte den Krefelder.

Schließlich entwendete er dessen Mobiltelefon aus der Hosentasche, dabei kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Während der Täter mit seinem Fahrrad zu fliehen versuchte, hielt der 20-Jährige das Fahrrad fest. Daraufhin flüchtete der Räuber mitsamt seiner Beute zu Fuß über die Marktstraße und Neue Linner Straße in Richtung Königstraße. Das Opfer wurde bei dem Raub nicht verletzt.

Der Tatverdächtige soll etwa 19 bis 23 Jahre alt, von kräftiger bis trainierter Statur und 1,75 - 1,85 Meter groß sein. Sein Erscheinungsbild wird als südländisch beschrieben, er soll in gebrochenem Deutsch gesprochen haben. Der Täter soll mit einer hellen Hose, evt. grau oder braun, bekleidet gewesen sein und eine graue Kapuze über den Kopf gezogen haben.

Das beschriebene Messer soll ein Klappmesser und mit einer Hand zu öffnen sein. Bei dem Fahrrad handelt es sich um lilafarbenes Damenrad der Marke "Comeback". Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de