Fahndung: Mehrfacher Tankbetrug mit Krefelder Kennzeichen

Die Polizei Hagen sucht eine Frau, die des wiederholten Tankbetrugs verdächtig ist und richtet sich heute mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung.

Mindestens viermal hat eine bisher unbekannte Frau einen Honda an Tankstellen in Hagen, Hemer, Krefeld und Mönchengladbach vollgetankt und haute ab, ohne den Sprit zu bezahlen. Bereits im Januar 2016 erstattete ein Opel-Fahrer eine Anzeige in Mönchengladbach, Unbekannte hatten ihm die Kennzeichen KR-DE 4613 entwendet.

Am 20.. März 2016 betankte eine junge blonde Frau in der Berliner Straße in Hagen einen silbernen Honda Civic, an dem diese Kennzeichen angebracht waren. Der Betreiber der Tankstelle blieb auf der Rechnung über 55 Euro sitzen. Ähnlich verliefen die weiteren Taten am 26.02.2016 in der Vorster Straße in Mönchengladbach, am 23.04.2016 in der Iserlohner Straße in Hemer und am 18.06.2016 in der Kölner Straße in Krefeld.

Hinweise bitte an die 02331-986 2066 oder 02151 / 634-0 und per E-Mail an hinweise.krefel@polizei.nrw.de.