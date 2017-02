Sicherheitskonzept überarbeitet Mehr Polizei für Krefeld-City FOTO: jps FOTO: jps Teilen

Die Krefelder Polizei will mehr Streifen in die Innenstadt schicken, gerade auch nachts. Damit will Polizeichef Rainer Furth speziell ein Zeichen gegen aggressive Pöbler und Randalierer setzen. Das Sicherheitsgefühl der Bürger soll so gestärkt werden. Von Jan Popp-Sewing