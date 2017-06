Mann schießt in seiner Wohnung - zwei Personen flüchten FOTO: Samla 2017-06-12T13:01+0200 2017-06-12T13:01+0200

Am Sonntagabend hat ein Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Krüllsdyk mit einer Schreckschusspistole geschossen. Zwei Personen flüchteten aus der Wohnung.