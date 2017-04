61-Jähriger festgenommen Mann geht mit Hammer auf Ehefrau los FOTO: Polizei FOTO: Polizei 2017-04-08T09:57+0200 2017-04-08T09:54+0200

Bereits am Donnerstagabend nahm die Polizei einen 61-jährigen Mann fest, der in der gemeinsamen Wohnung an der Lewerentzstraße seine 47-jährige Ehefrau mit einem Hammer verletzt hat. Unter anderem hatte ein Nachbar am Donnerstag gegen 22.45 Uhr die Polizei gerufen, weil er aus der Wohnung der Familie lautes Geschrei hörte.