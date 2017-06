Drei gegen einen: Männer bedrohen und berauben Opfer (28) mit Klappmesser

Heute Nacht (9. Juni) haben drei Männer einen 28-Jährigen auf dem Ostwall mit einem Klappmesser bedroht und beraubt.

Um 3.50 Uhr stand ein 28-Jähriger auf dem Ostwall und hielt sein Handy in der Hand. Plötzlich schubste ihn ein Mann von hinten gegen einen Stromkasten, sodass ihm sein Smartphone aus der Hand fiel.

Plötzlich standen drei Männer vor ihm, nahmen das Handy an sich, bedrohten ihn mit einem Messer und forderten Bargeld. Der 28-Jährige gab den Männern seine Geldbörse. Anschließend flüchteten sie mitsamt der Beute auf Fahrrädern.

Die Tatverdächtigen sind circa 1,80 Meter groß und haben schwarze, kurze Haare. Der Mann mit dem Messer trug einen Vollbart. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.