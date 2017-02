Infoveranstaltung in der Kufa

Vor zehn Jahren wurde der Krefelder Jugendbeirat gegründet. Seitdem konnte das überparteiliche Jugend-Gremium diverse Inititiativen für Jugendliche umsetzen. Nun werden neue Mitstreiter gesucht, die an zweijährigen Projekten mitarbeiten wollen.

Zu den umgesetzten Projekten gehören die "Legale Wand" für Sprayer am Voltaplatz, Podiumsdiskussionen vor Wahlen oder zuletzt die Plakataktion, um junge Menschen für die Flüchtlingssituation zu sensibilisieren.

Mit Plakaten und Flyern in leuchtenden Farben und dem Signal "Farbe bekennen & mitgestalten" macht der Jugendbeirat der Stadt Krefeld ab sofort aktiv Werbung für seine "Findungsveranstaltung" am Sonntag, 26. März, von 14 bis 18 Uhr in der Kufa, Dießemer Straße 13.

Eingeladen sind Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 21 Jahren. Sie haben hier Gelegenheit, sich an verschiedenen Stationen über Jugendthemen in Krefeld zu informieren und sich zur Mitarbeit im Jugendbeirat anzumelden.

Neben Gesprächen und Diskussionen erwartet die Besucher in der Kufa ein buntes Rahmenprogramm, unter anderem mit der Krefelder Band "Fog Joggers" und dem international bekannten Tänzer "Sugar Rae". Die Mobile Theatergruppe "Juckreiz" der Stadt präsentiert Szenen zum Thema "Jugendbeteiligung".

Oberbürgermeister Frank Meyer eröffnet die Veranstaltung und informiert gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung beim "Kommunaltalk Krefeld", welche Mitgestaltungsmöglichkeiten der Jugendbeirat innerhalb der Verwaltung hat.

"Der Jugendbeirat ist ein durchaus ernst zunehmendes Gremium", betont Norbert Axnick, Leiter der Abteilung Jugend im Fachbereich Jugendhilfe. "Neben zwei beratenden Sitzen im Jugendhilfeausschuss kann er Anträge an Ausschüsse und Verwaltung stellen, wie auch auf Beschlüsse der Verwaltung reagieren". Mit Hilfe eines finanziellen Budgets sind die Mitglieder zudem in der Lage, eigene Projekte zu initiieren.

Die Jugendbeiratsmitglieder Lena Wagner (18) und Marius Drozdzewski (17) erhoffen sich durch die Findungsveranstaltung eine breite Meinung der Krefelder Jugendlichen und natürlich zahlreiche neue Mitstreiter.

"Für alle, die sich parteiunabhängig für jugendpolitische Themen engagieren möchten, ist die Mitarbeit im Jugendbeirat eine gute Möglichkeit, da der Beirat als Bindeglied zwischen den offiziellen Verwaltungsstrukturen und den Jugendlichen draußen funktioniert", ermuntert Drozdzewski. Lena Wagner hat bereits an einigen Projekten mit gearbeitet und weiß: "Für die Beteiligten ist es ein tolles Erfolgserlebnis, wenn die Sache, für die man sich engagiert, letztendlich allen Krefelder Jugendlichen zu Gute kommt".