Süße Tierbabys: Krefelder Zoo zeigt Schneeleoparden-Nachwuchs

Zoo Krefeld: Drei tapsige, blauäugige Schneeleoparden wagen unter dem wachsamen Augen ihrer Eltern Patan und Dari ihre ersten vorsichtigen Schritte auf der Außenanlage.

Mit der Geburt des Katers und seinen beiden Schwestern am 9. April leistet der Zoo einen wichtigen Beitrag zum internationalen Zuchtbuch für die bedrohten asiatischen Katzen und setzt der Zoo seine lange Tradition der Schneeleopardenzucht fort.

Zootierärztin Anna Grewer und die verantwortlichen Tierpfleger sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Jungtiere. Schon nach vier Wochen gab es die erste Entwurmung, die nun regelmäßig wiederholt wird. Zur Routine gehört auch immer das Wiegen.

Aktuell bringt der Kater 2,78 Kilo auf die Waage, die beiden Katzen liegen bei 2,49 und 2,36 Kilogramm. In den nächsten Wochen ernähren sich die beiden noch hautsächlich von Muttermilch, zusätzlich bieten die Pfleger jetzt schon kleine Fleischhappen an.

Seit Jahren unterstützt der Zoo den Snow Leopard Trust und den NABU International beim Schutz von Schneeleoparden in der Natur. Am kommenden Donnerstag, 25. Mai aber steht die Natur vor der Haustüre im Fokus. Der Zoo veranstaltet erstmals den "Tag der Artenvielfalt". Bei Mitmachaktionen können Besucher zwischen 11.30 und 15.30 Uhr selber aktiv werden. An sechs Hotspots zu den Themen "Vögel", "Schmetterlinge", "Wildbienen", "Pilze", "Süßwassertiere" und "Fledermäuse" startet jede Stunde ein Experte mit einer Gruppe.