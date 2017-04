Ehrung im Rathaus: Krefelder zeigen Zivilcourage

Polizei, Stadt und Opferschützer haben heute wieder Krefelder für ihre couragierte Hilfe nach Unfällen und Verbrechen geehrt - darunter auch Lebensretter.



Ein blutverschmierter 17-Jähriger flüchtete an einem Juni-Sonntag auf die Moerser Landstraße. Gerade hatte ein Bekannter aus Traar mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen - er wollte den 17-Jährigen töten, was ihm auch fast gelungen wäre.

An diesem Abend sind Annika und Simon Maike mit ihrem Baby im Auto auf der Moerser Landstraße unterwegs. Sie sehen, wie der junge Mann sein T-Shirt anhebt und die Wunden an seinem Oberkörper zeigt. Sofort stoppen sie und holen das Opfer in den Wagen. Die beiden 29-Jährigen fahren mit dem schwer Verletzten zu einer Eisdiele in Traar. Dort leisten Mitarbeiter und Gäste Erste Hilfe.

"Nicht zuletzt dem selbstlosen Handeln des Ehepaars Maike ist es zu verdanken, dass der junge Mann schnell ärztlich versorgt wird. Vermutlich haben sie damit sein Leben gerettet", lobt Polizeipräsident Rainer Furth. Der Messerangriff ist inzwischen aufgeklärt. Der Täter ist wegen versuchten Totschlags verurteilt. Das Ehepaar Maike gehörte gestern zu den Krefeldern, die für ihr couragiertes Eingreifen von Stadt, Polizei und Opferschützern im großen Saal des Krefelder Rathauses geehrt wurden.

Ein anderer Fall spielte sich nach einem schweren Unfall auf der Kreuzung Glindholz-/Berliner Straße ab: Ina und Mathias Michael Szabo werden in ihrem Garten Ohrenzeuge der Kollision. Sofort verständigen sie die Rettungskräfte. Ina Szabo ruft sofort weitere Bürger zusammen, um einen der Unfallwagen anzuheben: Eine Frau ist nämlich unter dem Heck des Fahrzeugs eingeklemmt.

Während die anderen Zeugen das Auto anheben, zieht Ines Szabo die Verletzte darunter hervor. Der Unfall hat noch einen Nebeneffekt. Schaulustige bleiben stehen, schauen sich die Verletzten und die Rettungsbemühungen der Helfer aus direkter Nähe an. Handyfotos werden gemacht.

Zum Ärger dieser Schaulustigen holt Frau Szabo einen Sonnenschirm aus ihrem Garten und stellt sich damit vor die Verletzte.

Mathias Michael Szabo nimmt sich eines weiteren Unfallbeteiligten an und versorgt ihn bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte im Garten, stellt ihm einen Stuhl und Wasser bereit.

Polizeichef Furth: "Mit wenigen Mitteln, aber großer Hilfsbereitschaft gelingt es ihm, den älteren Herrn zu beruhigen".