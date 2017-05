Zentrales Spendenkonto: Krefelder spenden 75.000 Euro für Flüchtlinge

Im zentralen Spendenkonto für die Krefelder Flüchtlingsarbeit sind seit 2015 bereits 75.000 Euro eingegangen.



Seit rund zwei Jahren führt der Caritasverband für die Region Krefeld im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände (AGW) Krefeld und auf Wunsch des Krefelder Oberbürgermeisters das Spendenkonto für Flüchtlinge in Krefeld. Bis heute sind rund 75.000 Euro eingegangen.

Nachdem am 16. März 2015 die erste Privatspende in Höhe von 30 Euro überwiesen worden war, füllte sich das Konto immer wieder mit kleinen und großen Summen.

Die größte Spende in Höhe von über 12.000 Euro kam anlässlich der Beerdigung des SPD-Politikers Ulrich Hahnen zusammen.

"Bei den vielen Spendern möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Über 85 Projekte, Aktionen oder kleinere Unterstützungen konnten wir bis heute mit den Mitteln finanzieren", berichtet Eva Renard vom Caritasverband. So konnten Stifte, Bücher und weiteres Material für Sprachkurse und Willkommensmappen angeschafft werden.

Es wurden Spielgruppen für Flüchtlingskinder ermöglicht, verschiedene Ausflüge und Führungen sowie weitere Freizeitaktivitäten organisiert. "Uns ist es immer wichtig, ehrenamtliches Engagement zu unterstützen und unkompliziert zu helfen", beschreibt Eva Renard. Gut erinnert sie sich noch an eine Aktion im Winter, als mit Unterstützung des Spendenkontos eine größere Gruppe von Flüchtlingskindern mit warmen Schuhen ausgestattet wurde.

"So viele Kinderschuhe in kleinen Größen waren bei den Sachspenden, die ja ansonsten in unserer Caritas-Kleidertruhe angekommen sind, einfach nicht vorhanden", erinnert sie sich.

Das Spendenkonto "Flüchtlinge in Krefeld" hat die Nummer:

DE66 3205 0000 0000 0055 53