An Rosenmontag werden knapp 1800 Jecke im Krefelder Rosenmontagszug dabei sein. Um 12.11 Uhr startet der Lindwurm am Sprödentalplatz. 75 Fest- und vier Mottowagen fahren mit. Von Jörg Zellen

Auch die "Kemp`sche Jecke trecke" - Montag ab 12.11 Uhr. Am Sonntag ziehen bereits die Züge in Uerdingen (13.11 Uhr) und St. Tönis (14.11 Uhr).

Dreimal von Herzen Krie-ewel Helau - Willkommen in "Ponzelaers Panoptikum". Am Montag werden wieder zigtausende Krefelder Jecken am Straßenrand stehen, um "ihren" Rosenmontagszug zu bejubeln.

D'r Zoch setzt sich um 12.11 Uhr am Sprödentalplatz in Bewegung. Er ist gut 400 Meter länger als noch 2015, da diesmal etwa 500 Teilnehmer mehr mitziehen. 15 Musikgruppen sorgen für richtig jecke Sounds. Insgesamt werden 1750 Karnevalisten am Zug teilnehmen. 75 Fest- und Mottowagen werden ein buntes Bild ergeben.

Unverändert ist die Streckenlänge (sieben Kilometer) sowie der Verlauf. Ein närrischer Hotsport wird morgen mit Sicherheit das Krefelder Rathaus sein. Dort werden OB Frank Meyer und Ex-Prinz Tobias Stümges die Narren begrüßen und den Zug kommentieren. Übrigens: Aus Sicherheitsgründen gilt morgen im gesamten Innenstadtbereich ein Lkw-Verbot (auch für den Lieferverkehr).

Doch nicht nur in Krefeld geht es morgen rund: Die "Kemp`sche Jecke trecke" Montag ab 12.11 Uhr durch die Thomasstadt.

Wer mit dem "Helau"-Ruf nicht bis Rosenmontag warten will, kann den Tulpensonntagszug in Uerdingen (13.11 Uhr ab Friedensstraße) anschauen. Auch in St. Tönis (Sonntag ab 14.11 Uhr) werden die Jecken auf der Straße stehen. Aber Achtung: Dort heißt es nicht Helau, sondern "Klappertüüt".