Feier am Mittwoch: Krefelder retten Bootshaus

Dank Spenden in Höhe von 123.776 Euro konnte das Bootshaus mit Bootsverleih am Stadtwaldweiher vor dem Abriss gerettet und saniert werden. Vor wenigen Tagen endeten die Arbeiten. Am Mittwoch wird das ab 17.30 Uhr am Bootshaus gefeiert. Von Jan Popp-Sewing