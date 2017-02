Sicherheitskonzept für Karneval: Krefelder Polizei: Mit Maschinenpistolen beim "Zoch"

Die Polizei Krefeld hat sich auf die bevorstehenden Einsätze zu Karneval vorbereitet. Damit will sie gewährleisten, dass in Krefeld friedlich gefeiert werden kann. Dazu gehören auch mit Maschinengewehren bewaffnete Beamte, Absperrungen und mobile Wachen.

Auch in diesem Jahr werden viele Beamte entlang der Zugstrecken - insbesondere in Bereichen mit großen Menschenansammlungen - verstärkt Präsenz zeigen und ansprechbar sein. Ergänzend wird es erstmalig am Tulpensonntag als auch am Rosenmontag mobile Wachen geben. Dort können Bürger zusätzlich Hinweise geben oder Hilfe erhalten. Das gab die Polizei heute bekannt.

In enger Abstimmung mit der Stadt und den Karnevalsvereinen hat die Polizei darüber hinaus das Sperrkonzept überprüft. Auch vor dem Hintergrund der zurückliegenden Ereignisse wurden die Sicherheitsvorkehrungen angepasst. Damit ziehen die Behören Konsequenzen unter anderem aus dem LKW-Anschlag in Berlin.

Niemand sollte sich also wundern, wenn Polizeibeamte mit Maschinenpistolen an den Karnevalstagen Streife laufen. "Wir tun alles, damit sich Bürger in Krefeld sicher bewegen können, auch zu Karneval", erklärt Polizeipräsident Rainer Furth. Auch in anderen Großstädten und den Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln wird mit entsprechenden Sicherheitskonzepten gearbeitet. Schon auf dem Krefelder Weihnachtsmarkt wurde nach dem Terroranschlag entsprechend Präsenz gezeigt.

Das polizeiliche Konzept ist umfassend: Alle Polizeibeamte werden weder Gewalt noch Übergriffe tolerieren, sondern frühzeitig intervenieren und konsequent ahnden. Dabei spielt keine Rolle, ob es um Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder alkoholisierte Jugendliche geht. Hier setzt die Polizei auch spezialisierte Beamte für den Opferschutz ein.

Ergänzend zu ihren Aktivitäten bittet die Polizei alle Jecken darum, aufmerksam zu sein und Zivilcourage zu zeigen. Die Polizeibeamten im Einsatz nehmen alle Bürgerhinweise ernst und helfen. Die Polizei steht vor und während der Karnevalszeit im engen Austausch mit der Stadt. Mit ihrem Konzept hat sich die Polizei Krefeld so gut wie möglich vorbereitet, um ein buntes und friedliches Karnevalstreiben in Krefeld zu gewährleisten.