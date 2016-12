Vor 70 Jahren Krefelder Pater in China ermordet FOTO: Franziskus-Schwestern FOTO: Franziskus-Schwestern Teilen

Vor 70 Jahren, in der Silvesternacht 1946/47, ermordeten kommunistische Geheimpolizisten den Krefelder Pater Augustin in China. Im Januar erinnert ein Vortrag an den Geistlichen.