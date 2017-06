10.000 Euro Preisgeld: "Krefelder Krähe" für Dr. Eckart von Hirschhausen

Der Kabarettist Dr. Eckart von Hirschhausen erhält den erstmals mit 10.000 Euro dotierten Ehrenpreis "Krefelder Krähe".

Dr. von Hirschhausen wird als "humorvollster Arzt der Republik" ausgezeichnet. Übergeben wird der Preis am Montag, 26. Februar 2018 um 19:30 Uhr im Seidenweberhaus. .Der Ehrenpreisträger wird anlässlich dieser besonderen Veranstaltung ein "best of" seiner Programme Dabei tritt von Hirschhausen in bedeutende Fußstapfen früherer Preisträger: Konrad Beikircher, Dieter Hildebrandt, Dieter Hallervorden, Dieter Nuhr, Hans Liberg und zuletzt das Kom(m)ödchen-Ensemble.

Weitere Highlights werden die Auftritte der Gewinner der Wettbewerbskrähe des Jahres 2017 sein: Lars Redlich und Roman Weltzien. Ermöglicht wird die Veranstaltung durch Sponsoren. Neben dem Preisgeld erhält der Ehrenpreisträger auch die vom Krefelder Bildhauer Florian Noever geschaffene Skulptur der "Krefelder Krähe". Der Reinerlös der Veranstaltung geht zu 100 Prozent an gemeinnützige Zwecke.

Die Krähen vergeben im jährlichen Wechsel Preise an prominente Kabarettisten und an hoffnungsvolle Nachwuchstalente.