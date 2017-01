Krefeld: Jecke Highlights 2017

Mit der Proklamation des designierten Krefelder Prinzenpaares Dieter I. und Britta I. (Nieendick) startet am Freitag die heiße Phase der fünften Jahreszeit. Bis zum Sessions-Höhepunkt, dem Rosenmontagszug am 27. Februar, gibt es zahlreiche jecke Events.

Von Jörg Zellen



In "Ponzelars Panoptikum" - so lautet das krieewelsche Sessionsmotto - ist 2017 eine Menge los. Der jecke Auftakt zur heißen Phase der fünften Jahreszeit steigt am Freitagabend im Parkhotel Krefelder Hof. Dieter I. und Britta I. übernehmen dann ganz offiziell das Kommando über die Stadt. Die feierliche Prinzenproklamation, die vom Präsidenten des Comitees Crefelder Carneval (CCC), Rainer Küsters, moderiert wird, bietet eine Mischung aus Kölsch-Krieewelschem Frohsinn.

"Auch wenn Lackschuhe getragen werden, dürfen die Besucher gerne tanzen, singen und ausgelassen Karneval feiern", sagen die närrischen Anführer unisono hoffnungsfroh. Unter anderem mit von der Partie sein werden die "Kölsch Fraktion" samt Höhner-Mitbegründer Peter Horn, Comedian Dave Davis sowie Thomas Pluschkell (als "Ne kleene Dull"), der zugleich Standesbeamter bei der Hochzeit des Prinzenpaares war.



Bereits am Mittwoch in einer Woche folgt das nächste jecke Highlight. Die Verleihung des Närrischen Steckenpferdes an den Aachener Bischof Dr. Helmut Dieser ist bereits ausverkauft. Die Laudatio auf den Ritter 2017 hält der Preisträger des Vorjahres, Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe.



Krefelds größte Karnevals-Sause findet am Samstag, 28. Januar, statt. Beim "Lachenden König Palast" geben sich die Stars des kölschen Fastelovend die Klinke in die Hand. Die Höhner, Cat Ballou, Bernd Stelter und viele weitere Künstler werden die Arena in eine Außenstelle der Domstadt verwandeln. Achtung: Der Beginn wurde auf 18.30 Uhr vorverlegt.



Die offizielle Altweiber-Party des CCC steigt auch in diesem Jahr wieder in der Königsburg. Ganz gleich, ob "Karneval pur", Schlager, "Chill out" oder die "klassischen Burgsounds" – für jeden Musikgeschmack dürfte etwas dabei sein.

Aber keine Frage: Der jecke Höhepunkt der Session ist der große Rosenmontagszug am 27. Februar.

INFO: Für die Proklamation des neuen Krefelder Prinzenpaares, Dieter I. und Britta I., am Freitag, 20. Januar, im Mercure Parkhotel Krefelder Hof, gibt es noch einige Restkarten. die feierliche Proklamation des Krefelder Prinzenpaars Dieter I. und Britta I. (Nieendick) statt. Karten zum Preis von 30 Euro gibt es unter www.comitee-crefelder-carneval.de oder per Mail bei christian.cosman@comitee-crefelder-carneval.de . Einlass ist um 19 Uhr, Beginn dum 20 Uhr. Um festliche Kleidung wird gebeten.