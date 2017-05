Sperrung aufgehoben Kellerbrand bei der Polizei gelöscht FOTO: Samla 2017-05-22T10:00+0200 2017-05-22T09:58+0200

Die Polizeiwache Süd in Krefeld an der Hansastraße musste am Montagmorgen nach einem Kellerbrand evakuiert werden. Nach Schweißarbeiten an einem Kessel fing dieser Feuer.