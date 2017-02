Die Stadt hat soeben bekannt gegeben, dass die Karnevalszüge in der Innenstadt und in Uerdingen trotz verschärfter Sicherheitslage stattfinden können.

Bei den Gesprächen zwischen Stadt, Polizei, Feuerwehr sowie den Ausrichtern, also dem Comitée Crefelder Carneval (CCC) und dem Karnevalzug-Verein Uerdingen (KZV) sei ein gemeinsamer Weg gefunden worden.

Es ist das erste Mal, dass das CCC und die Uerdinger Narren in Sachen Zug-Organisation zusammenarbeiten. Das Ergebnis sei nur "unter enormen Anstrengungen" der Veranstalter möglich gewesen, heißt es von Seiten der Stadt.

Das Sicherheitskonzept für die beiden größten Züge in Krefeld wurde nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt grundlegend überarbeitet.

Zu den Details der verschärften Sicherheitsvorkehrungen wollen sich die Behörden nicht äußern. Bekannt ist, dass die Zufahrtsstraßen zur Zugstrecke mit Containern oder Lkw-Zugmaschinen blockiert werden sollen, um einen Anschlag wie in Berlin zu verhindern.

Bürger im Umfeld der Zugwege in Uerdingen am Tulpensonntag, 26. Februar, sowie am Rosenmontag, 27. Februar, in der Krefelder Innenstadt, müssen sich auf spezielle Zufahrts- und Halteverbote einstellen.

Ausnahmen für Anlieger und Beschäftigte von Arbeitsstätten im Zuggebiet, wie sie in den vergangenen Jahren gelegentlich zugelassen wurden, sind nun nicht mehr möglich.

Der Zugweg in der Innenstadt: Traditionell geht es vom Sprödentalplatz über die Uerdinger Straße in Richtung Innenstadt. Über den Südwall zieht der Zug dann gen Norden bis zum Moritzplatz. Über die Sternstraße geht es zurück ins Stadtzentrum. Endpunkt ist das Seidenweberhaus.

Mittlerweile, so berichtet Zugleiter Albert Höntges, haben 40 Gruppen sowie die großen Garden ihre Teilnahme zugesagt.

Die erstmalige Zusammenarbeit des Comitée Crefelder Carneval und des Uerdinger KZV in Sachen Sicherheit wurde von allen Seiten positiv aufgenommen. Jetzt freut man sich auf einen Tulpensonntags- und Rosenmontagszug – "hoffentlich im Sonnenschein".

Zum Breetlookzug in Hüls machten die Behörden keine Angaben. Das liegt schlicht daran, dass dieser planmäßig erst wieder 2018 stattfindet.