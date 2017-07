Mehr als 100 Jahre lang rückten Feuerwehrleute von der Florastraße aus, um Brände in Krefeld zu bekämpfen. Nun, nach dem Bezug der neuen Wache, will die Stadt den Komplex für (mindestens) 2,1 Millionen Euro verkaufen. Erste Interessenten haben sich gemeldet. Von Jan Popp-Sewing

Mit einem emotionalen Autocorso zogen Feuerwehr und Rettungsdienst Ende April 2016 von der alten in die neue Wache an der Ritterstraße. Im alten Dienstsitz an der Florastraße wurde es still. Doch jetzt sind in den Mauern von 1908/09 wieder vermehrt Stimmen zu hören: Der mit 6025 Quadratmetern fast Fußballfeld-große Komplex steht zum Verkauf.

Mehrere Interessenten haben sich das Areal bereits angesehen, Gebote ab 2,1 Millionen Euros sind schon eingegangen.

Der Haken an der Sache: Die schönen Backstein-Gebäude zur Florastraße hin stehen ebenso unter Denkmalschutz wie das Spritzenhaus und die ehemalige Desinfektionsanstalt im Hof. Ein Investor könnte zwar auf dem großen Innenhof Wohnhäuser bauen - doch wie er die Denkmalgebäude in die neue Bebauung integriert, müsste sein Architekt zur Zufriedenheit der Denkmalschützer lösen.

Im zwingend zu erhaltenden Feuerwehrgebäude könnten Wohnungen eingerichtet werden, aber auch ein Café, Handwerksbetriebe oder Geschäfte mit maximal 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ein Käufer sollte noch Geld für die Altlasten-Entsorgung mitbringen (die Stadt schätzt die Kosten auf ca. 165.000 Euro). Der Abbruch der nicht denkmalgeschützten Häuser, der Asphaltfläche im Hof und die Entsorgung der Dieseltanks dürfte weitere ca. 200.000 Euro kosten.

Die Stadt hat ein Bieterverfahren gewählt, bei dem sie übrigens nicht gezwungen ist, das teuerste Gebot anzunehmen. Den Zuschlag erhält, wer mit seinem Konzept überzeugt - und einen guten Preis bietet. Gebote für die Wache nimmt die Stadt bis zum 4. August an.