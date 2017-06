Seidenweberhaus Junge Union feiert von der Leyen und Laschet in Krefeld FOTO: Dirk Vorderstraße / CC-BY-SA 3.0 FOTO: Dirk Vorderstraße / CC-BY-SA 3.0 2017-06-07T10:40+0200 2017-06-07T10:34+0200

Skandale in der Bundeswehr, Ärger mit der Türkei, klemmende Gewehre: Von diesen Problemen kann Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Wochenende Urlaub machen: Beim "NRW Tag" der Jungen Union in Krefeld erwartet sie ein glühendes Fan-Publikum.