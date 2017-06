Jugendliche (15 und 16) rauben mit Gaspistole und Axt eine Tankstelle aus FOTO: Symbolfoto Polizei Marburg FOTO: Symbolfoto Polizei Marburg 2017-06-12T12:47+0200 2017-06-12T12:43+0200

Am Samstagabend hat die Polizei zwei Jugendliche festgenommen, die zuvor unter Vorhalt einer Gaspistole und einer Axt in eine Tankstelle am Oranierring eingedrungen sind und Bargeld sowie Zigaretten entwendet haben.