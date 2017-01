Hockey: World Cup-Premiere in Krefeld

In der kommenden Woche findet in Krefeld die Masters-Hallenhockey-Weltmeisterschaft statt. 26 Frauen- und Männerteams wollen Hockey auf höchstem Niveau bieten und kämpfen am Schulzentrum Horkesgath um den World-Cup, der in dieser Form Premiere feiert

Von Peter Reuter



"Seniorenhockey" - klingt für so manchen Aktiven der olympischen Sportart anmaßend, ist aber in diesem Fall durchaus als Qualitätssiegel anzusehen. Denn was sich vom 2. bis 5. Februar im Gymnasium Horkesgath unter dem Decknamen "Masters" trifft, kann sich wahrlich sehen lassen.

Die erste IMHA Hallenhockey-Weltmeisterschaft in den Altersklassen M40, M50, W40 und W50 findet in Krefeld statt. "Es ist ein Versuch, Masters-Hallenhockey international zu etablieren", erklärt Dirk Wellen, Vorsitzender des CHTC Krefeld, der als deutscher Vertreter im Executive Board der International Masters Hockey Association sitzt.



26 Mannschaften treffen vom kommenden Donnerstag an aufeinander und spielen dann am Sonntag möglicherweise das Finale um die drei WM-Pokale aus. Einzig für die Altersklasse Frauen über 50 haben sich nicht genug Mannschaften gemeldet. "Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden. Wir haben zehn internationale Teilnehmer, auch mehrere Teams aus den USA sind am Start", erklärt Wellen.



Doch wer glaubt, die "älteren Herrschaften" würden sich nur zum gemütlichen Beisammensein treffen, befindet sich auf dem Holzweg. "Das macht ja gerade den Reiz dieses Turniers aus. Alle haben großen Ehrgeiz. Wenn wir mitmachen, dann wollen wir auch gewinnen", meint Martin Kalda, der für eines der deutschen Nationalteams aufläuft, das zum Großteil aus ehemaligen Bundesliga- und Nationalspielern besteht. "Wir gehen hier absolut professionell an die Sache ran, das fing mit dem Lehrgang vor zwei Wochen an und gilt auch für die Spielvorbereitung und das Verhalten auf dem Platz", so sein Teamkamerad Michael Dittmar. Beide wollen mit ihrem Team möglichst das Turnier gewinnen.



Auch etwas ungewohnte Konstellationen rief die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft hervor. "Ich habe das erste Mal innerhalb des Trainings gegen meinen Sohn gespielt. Das war auch mal eine interessante Erfahrung, um es nett auszudrücken", erzählt Dirk Wellen mit einem Lächeln, dessen Filius Niklas, gut 30 Jahre jünger, in Rio Bronzemedaillengewinner mit der Mannschaft wurde.

Pro Tag dürfen sich die Zuschauer auf 24 Spiele freuen, die nach internationalen Regeln (2x20 Minuten) gespielt werden.



Unter dem Motto "Meet&Win@Krefeld" soll es an dem langen Wochenende jedoch nicht nur um Tore und Titel gehen, sondern auch darum Kontakte zu pflegen und zu knüpfen. In der Nähe des Spielortes (Horkesgath) wird deshalb das Vereinsheim des CSV Marathon zusammen mit Zelten (bereitgestellt vom Chempark) zu einem großen Meetingpoint umfunktioniert. Dort und im Vereinsheim des CHTC an der Hüttenallee kommen die über 400 Personen zusammen. Unter anderem zu einem Masters-Business-Talk, an dem Vertreter aus den USA, Schweden, und Eckard Preen (WFG) für die Stadt Krefeld teilnehmen werden. Mittwoch findet ein großer "Welcome-Abend" beim CHTC statt, am Freitag dann eine Players Party in der Kufa.



"In dieser Form feiert das Turnier eine Premiere, es soll aber, wie jetzt auch, in regelmäßigen Abständen als offizielle Veranstaltung des Welthockey-Verbandes stattfinden. Wir bieten hier Hockey auf höchstem Niveau und freuen uns auf viele Besucher an den vier Tagen", erklärt Dirk Wellen.