Bauarbeiten in der Krefelder City

Die Stadtwerke Krefeld (SWK) stecken 2017 rund 30 Millionen Euro in die Erneuerung von Kanälen, Strom- und Gasleitungen sowie Gleisen. Hier eine Übersicht über die Arbeiten in der Innenstadt...

Innenstadt



Gas- und Elektrizitätsleitungen in der Lewerentzstraße

im Abschnitt Tannenstraße bis Gladbacher Straße auf 460 und 1.100 Meter

Läuft bis Mitte 2017

Trinkwasserleitungen in der Marktstraße im Abschnitt Hubertusstraße bis Frankenring auf 540 Meter. Läuft bis bis Mitte 2017. Auf der Marktstraße zwischen Neumarkt und Wiedenhofstraße werden Strom- Wasser und Fernwärmeleitungen verlegt (in Abschnitten von 150, 80 und 150 Metern). Die Arbeiten laufen von Mai bis September.

Strom-, Wasser- und Fernwärmeleitungen in der Alte Linner Straße zwischen Schinkenplatz und Luisenstraße in Abschnitten von jeweils 220, 415 und 150 Meter. Läuft bis Ende des Jahres.

Fernwärmeleitungen in der Hansastraße im Abschnitt zwischen Mariannenstraße bis Voltastraße (auf 160 Metern Länge). Läuft von April bis August.

Gas-, Strom- und Trinkwasserleitungen im Weeserweg (Marktstraße bis Weeserweg) in Abschnitten von jeweils 370, 600 und 170 Metern von April bis August.

Kanalarbeiten laufen in der Garnstraße auf 310 Metern von Deutscher Ring bis Südstraße. Dauer: April bis Oktober.

An den Strom, Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen in der St.-Anton-Straße zwischen Bleichpfad und Dampfmühlenweg wird in Abschnitten von 380, 350 und 320 Meter gearbeitet, Dauer: April bis Oktober.

In der Hubertusstraße stehen Kanalarbeiten an im 175 Meter langen Abschnitt zwischen St.-Anton-Straße und Gartenstraße. Sie laufen von Juni bis September.

Auch am Kanal in der Neuen Linner Straße wird gearbeitet - betroffen ist der Teil Dießemer Straße bis Philadelphiastraße (240 Meter). Gearbeitet wird von Juni bis November.

In der Hochstraße wird an Gas- und Wasserleitungen gearbeitet (Abschnitt Rheinstraße bis Neumarkt) - und das auf einer Länge von 340 und 290 Meter. Los geht es im Juni/Juli.

Auf 240 Metern wird am Kanal in der Elisabethstraße gearbeitet (zwischen Neue Linner Straße bis Alte Linner Straße). Gebuddelt wird von Juli bis November.

Kanalarbeiten kommen auch auf die Hermannstraße zu, und zwar von der Hausnummer 14 bis zur Adlerstraße 47, was einer Länge von 160 Metern entspricht. Gearbeitet wird von August bis November.

Auch der Kanal in der Steinstraße steht auf der Liste der SWK. Es geht um den Abschnitt zwischen Dionysiusstraße und St.-Anton-Straße (90 Meter). Das soll zwischen September und dem Jahresende geschafft werden.