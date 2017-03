Widerstand gegen Maut: Handelsverband will Innenstädte stärken

Handelsverband will Innenstädte stärken

Der lokale Einzelhandel wächst leicht. Doch die Online-Konkurrenz droht. Der Handelsverband will die Innenstädte stärken. Von Jan Popp-Sewing

In Krefeld und dem Kreis Viersen sind rund 30.000 Menschen im Einzelhandel beschäftigt (darunter 700 Azubis). Der regionale Umsatz der Branche liegt bei rund drei Milliarden Euro pro Jahr.

"Der Handel ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region" - daran erinnerte jetzt Hartmut Janßen, Vorsitzender des Handelsverbands Krefeld - Kempen -Viersen.

Die Einzelhändler freuen sich über zwei bis drei Prozent Wachstum. Doch gleichzeitig wächst der Online-Handel um elf bis 15 Prozent. Was also tun, um die Kunden zum Kauf in Fachgeschäften zu bewegen? Dort können sie schließlich eine fachkundige Beratung und Einhaltung der Umtausch- und Garantieregeln erwarten.

Der Verband spricht sich für diverse Maßnahmen zur Stärkung der Innenstädte aus. Das reicht von besserer Anbindung von z.B. Willich an Krefeld bis hin zur Genehmigung der angekündigten verkaufsoffenen Sonntage. Man brauche auf dem Gebiet Planungssicherheit.

Die Genehmigungspraxis der Krefelder Verwaltung wurde von Janßen ausdrücklich gelobt. Die Maut, die Kunden aus den Niederlanden abschrecken könnte, ist für die Händler ein Rotes Tuch. Auch fordern sie dne Abbau unnötiger bürokratischer Regeln.