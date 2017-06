Friedrichstraße/St.-Anton-Straße: Grundsteinlegung fürs Forum Krefeld

Bereits Mitte 2018 soll das Forum Krefeld am einstigen Sparkassen-Standort Friedrichstraße/St. Anton-Straße fertig sein: Mit großzügigem Edeka-Markt, Woolworth, DM, einer Apotheke, einer 1000 Quadratmeter großen Sparkassen-Filiale und Räumen für das Studieninstitut Niederrhein.

Bei hochsommerlichen Temperaturen schritten Vertreter von Investor, Baufirma mit Oberbürgermeister Frank Meyer heute zur Grundsteinlegung. Stefan Mühling, Geschäftsführer des Investors "die developer" aus Düsseldorf betonte, dass für 90 Prozent der Flächen des künftigen Forums bereits Mieter gefunden seien.

Als neuen Ankermieter neben Edeka nannte er die Kaufhauskette Woolworth. Nun seien nur noch kleinere Flächen sowie 400 Quadratmeter im Erdgeschoss frei.

Mühling lobte dabei die Zusammenarbeit mit der Krefelder Stadtverwaltung als "exzellent", sehr zur Freude des OB. "Mit der Grundsteinlegung wird ein weiteres herausragendes Bauprojekt in der Krefelder Innenstadt greifbar", so Meyer - er sieht darin einen weiteren Schritt zu einem attraktiveren Stadtzentrum.

Kurz nach der Fertigstellung, in den Sommerferien 2018 soll das Studieninstitut Niederrhein aus dem Seidenweberhaus ins neue Forum ziehen. Es bietet Aus- und Weiterbildung an.

Der Entwurf des Gebäudes an Stelle der abgerissenen Sparkasse stammt vom Architekturbüro "msm meyer schmitz-morkramer".