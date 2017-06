Diskussion in der VHS: Gewalt gegen Polizei und Co.

Gewalt gegen Polizei und Co.

Diskussion in der VHS

Der Ton auf Krefelds Straßen gegenüber Polizei und Rettern ist oft rau. Einsatzkräfte erleben einiges von Beleidigung bis zu körperlichen Attacken. Heute gibt es dazu eine Diskussion in der VHS.





Der Fall im November machte bundesweit Schlagzeilen: Auf der Dreikönigenstraße steht ein falsch geparktes Auto einer 19-Jährigen. Der Ordnungsdienst ruft den Abschleppdienst. Doch als der Schlepper auftaucht, gibt es Ärger mit einem 41-Jährigen, der dazwischen geht. Die Polizei wird dazugezogen. Von Jan Popp-Sewing

Als die Beamten versuchen, den Störer in Gewahrsam zu nehmen, gehen die Halterin zwei 20 und 39 Jahre alte Frauen und ein 21 Jahre alter Mann mit Schlägen auf die Beamten los. Am Ende muss ist ein 57-jähriger Polizist erstmal dienstunfähig, eine 37-jährige Kollegin leicht verletzt.

Kein Einzelfall. Die Polizei Krefeld erlebte im vergangenen Jahr 121 Mal körperlichen Widerstand gegen Polizisten (2015: 129). Und auch Feuerwehr und Rettungsdienst klagen längst nicht mehr nur über Gaffer, zugeparkte Straßen und Diebstähle aus ihren Fahrzeugen, sondern auch noch über Respektlosigkeiten und sogar Angriffe während der Einsätze.

Der Verein "Gesellschaft Bürger und Polizei Krefeld" und die VHS wollen bei dem Thema nun Ursachenforschung betreiben. Stimmt es wirklich, dass das Problem auch in Krefeld "immer schlimmer" wird - oder sind das gelegentliche Ausraster, die es jetzt nur dank Facebook und Co. von mehr Menschen wahrgenommen werden?

Titel der Veranstaltung am heutigen Mittwoch, 21. Juni, ab 18.30 Uhr in der VHS am von-der-Leyen-Platz: "Gewalt gegen Einsatzkräfte",

Vertreter von Polizei und Feuerwehr Krefeld sowie der Justizvollzugsanstalt Willich kommen dabei zu Wort. Sie stehen den Teilnehmern im Rahmen der Podiumsdiskussion auch Rede und Antwort. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.