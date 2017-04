Gefasst: Mann soll 17 Geldautomaten gesprengt haben

Vergangene Woche hat die örtliche Polizei in Utrecht einen Geldautomatensprenger festgenommen. Es handelt sich um einen 28-jährigen Niederländer. Er soll 17 Geldautomaten gesprengt haben, möglicherweise auch am Niederrhein.

Die Festnahme erfolgte aufgrund eines Europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Aachen. Das Amtsgericht Aachen hatte zuvor gegen ihn und einen weiteren, bislang noch flüchtigen 32-jährigen Niederländer einen nationalen Haftbefehl erlassen, beide sind marokkanischer Herkunft. Gegen die Männer richtet sich der dringende Tatverdacht der gemeinschaftlichen Beteiligung an insgesamt 17 Sprengungen von Geldautomaten. Ob sie auch für Automatensprengungen am Niederrhein verantwortlich sind, steht noch nicht fest.

Sprengungen zwischen Februar und Mai 2016

FOTO: Lothar Strücken

Diese Taten fanden zwischen Februar und Mai 2016 in NRW und Niedersachsen statt. Beide Tatverdächtige gerieten Ende Mai 2016 ins Visier der Ermittler. Fünf Tage nach der letzten Tatausführung in Vreden fielen sie bei einer Verfolgungsjagd mit der niederländischen Polizei auf. Die beiden Männer hatten zuvor ein hochmotorisiertes Fahrzeug der Marke Audi RS6 in den Niederlanden entwendet.

Allein sieben Geldautomaten in der Region Aachen

In diesem Fahrzeug konnten die Beamten umfangreiche Ausrüstung zum Sprengen von Geldautomaten auffinden. Die beim LKA NRW eingerichtete Ermittlungskommission HEAT (EK HEAT) forderte die Beweismittel an. Durch intensive Auswertearbeit belegte die EK HEAT die Beteiligung der beiden Tatverdächtigen an insgesamt 17 Sprengungen von Geldautomaten. Sieben dieser Taten fallen in den Zuständigkeitsbereich der StA Aachen. Diese beantragt aktuell die Auslieferung des Festgenommenen.

Das Verfahren hat gezeigt, dass das Zusammenführen der Ermittlungsergebnisse der betroffenen Dienststellen aus verschiedenen Zuständigkeitsbereichen im In- und Ausland zu Ermittlungserfolgen führt.

