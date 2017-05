Moerser Straße steht vor der kompletten Wiederöffnung: Flüsterasphalt: Segen für die Anwohner

Die Moerser Straße ist derzeit zur Hälfte gesperrt. Sie bietet ein Beispiel für Fahrbahnsanierung. Von Ernst Müller

Wäre das schön, wenn auf allen unseren breiten Straßen Flüsterasphalt läge. "Die Wirkung ist größer, als wenn wir den Verkehr halbierten", beschreibt Tiefbauamtsleiter Hartmut Könner den lärmdämmenden Effekt.



Leider fehlt zu einer solchen Maßnahme das liebe Geld. Aber wenn eine "Haupteinfallstraße" wie die Moerser Straße sowieso erneuert werden muss, dann auch gleich richtig:



Der Abschnitt zwischen Außenring und Husarenallee ist bereits in Richtung Innenstadt befahrbar. Und die Autos gleiten deutlich gedämpft vorbei. "Beim LKW ist der Motor lauter als alles andere", stellt Könner bei einer Ortsbesichtigung zufrieden fest.



Da dürfen endlich die Anwohner aufatmen. Diese nämlich hatten sich über den Verkehrslärm beschwert.



Als die Stadtwerke die Kanäle unter der Moerser Straße in diesem Jahr sanieren mussten, war ihre Stunde gekommen. Die Kanalsanierung zog die Erneuerung der Fahrbahn nach sich. Und so konnte das Tiefbauamt die Straße gleich mit einer "lärmoptimierten Deckschicht" versehen.



Das ist aufwendig: Erst frästen die Bauarbeiter die alte Asphaltschicht ab. Dann trugen sie zwei neue Schichten auf: eine Binder- und eine Asphaltschicht. 850 Meter ist der Straßenabschnitt lang. Die Ausbaufläche beträgt gut 9000 Quadratmeter. Kosten: 220.000 Euro.



Da liegt der Hase im Pfeffer. Bei diesen Preisen reicht der Etat für Straßensanierung nur für das nötigste.



Auf der Moerser Straße hat das Geld lediglich für die Fahrbahn selbst gereicht. Die angrenzenden Parkbuchten und der Radweg blieben unberührt. Zwar sollen auch diese Spuren später mit Dünnschicht-Kalkasphalt saniert werden, aber der Zeitpunkt ist heute noch nicht bestimmbar.



Immerhin sorgen junge Bäume, die das Grünflächenamt schon vor zwei Jahren angepflanzt hat, für eine frische Optik. Und auch die Begrenzung der Baumaßnahme auf die Fahrbahn selbst zeitigt einen optischen Vorteil: "Die Fahrbahn hebt sich von der übrigen Straße optisch ab", erkennt Hartmut Könner, "das strukturiert die Straße."

Der Abschnitt auf der Moerser Straße wird spätestens am Freitag komplett fertig werden. Der zweite Bauabschnitt schließt sich an die Kanalsanierung an, die erst im Sommer abgeschlossen werden kann. Fahrbahnsanierung braucht eben Geduld.