Schäng Blasius Flönz Rakete: Feurige Polka auf Krieewelsch

"Schäng Blasius Flönz Rakete" um Alfred Kappes (85) sind Stimmungskapelle, Mundart-Freunde und ein Krefelder Familienprojekt. Die wahrscheinlich ungewöhnlichste Band am Niederrhein präsentiert jetzt ihre zweite CD. Von Jan Popp-Sewing



Zu Krieewelsch (Krefelder Platt) kann man so richtig abrocken. Zumindest, wenn die Krefelder Formation "Schäng Blasius Flönz Rakete" auf der Bühne steht. Die Sechs bringen rockige Polka-, Walzer- und Reggae-Klänge zu Gehör - und die Texte, ja, die stammen von Krefelder Mundartdichtern oder dem "Volksmund".

In diesen Tagen erscheint ihre zweite CD "Tweede Strieek" in einer Auflage von 1000 Stück (Preis: 15 Euro). Unter den 16. Songs findet sich auch eine Krefeld-Hymne: "En Krieweel hät min Wieg jestange", nach einem Text des Inrathers Willi Hilgers von 1951. Das vierte Lied ist der Innenstadt gewidmet: "Op de Alde Lenner Strooet" (nach einer mündlichen Überlieferung, die die Krefelder Pappköpp bereits auf CD gebracht haben). Ein Song handelt vom Schützen-Dasein "Do häss de Vurel afjeschote" ("Du hast den Vogel abgeschossen" von Willy Hermes).

Band-Gründer Alfred Kappes steht trotz 85 Lenzen bei den meisten Konzerten mit dem Akkordeon (der "Quetschbüll") auf der Bühne. Ihn umgeben vier seiner fünf Söhne (Winfried, Michael, Christian , Pit) und Schwippschwager Christoph Bysch. Seit neun Jahren liefert die Formation niederrheinisch betextete Tanzbodenmusik. Eine Stilrichtung, die erstaunlich viele Zuhörer unterschiedlichen Alters mitreißt.

Der eigenwillige Name ist eine Kombination aus einem musikalisch taltentierten Vorfahren der Kappes-Familie namens "Schäng Blasius" aus der Kaiserzeit, plus der örtlichen Spezialität "Flönz" (Blutwurst) und der "Rakete" als Zeichen für den feurigen Stil.

Die Band spielt als nächstes am Samstag., 10. Juni, um 19.30 Uhr auf dem Platz an der Alten Kirche bei "Kultur findet Stadt(t)" zusammen mit "Blunz'n'Flönz" aus Franken.

Die CD wird am Freitag, 15. Juni, um 20.30 Uhr in der Kulturrampe am Großmarkt vorgestellt. Bestellen kann man den Tonträger für 15 Euro plus Versand bei www.floenzrakete.jimdo.com