In den frühen Morgenstunden brach heute ein Feuer in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in Krefeld Stadtmitte in der Hubertusstraße aus. Um 01.32 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld gemeldet, dass schwarzer Rauch aus einer Wohnung im 1. OG in den Treppenraum dringt. Dort war ein Feuer ausgebrochen, alle Bewohner wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht, darunter auch zwei Kinder.