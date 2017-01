Fahndung läuft: Fahrer verletzt Radler (16) und flüchtet

Am Montagmorgen stieß ein Fahrradfahrer an der Kreuzung Tönisberger Straße/Hegmannsloch mit einem Auto zusammen. Der Fahrer des Wagens flüchtete. Ein Teil des Kennzeichens ist bekannt.

Zwischen 7:35 Uhr und 7:40 Uhr fuhr der 16-jährige Krefelder mit seinem Fahrrad auf der Tönisberger Straße in Richtung Hegmannsloch. Aus einem Abzweig der Klever Straße fuhr ein Auto in die Kreuzung ein.

Der Autofahrer touchierte den 16-Jährigen, der vom Fahrrad stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt. Die Aufforderung stehenzubleiben ignorierte der Fahrer des silberfarbenennen Wagen. Er flüchtete in Richtung Am Strathhof. An dem VW mit Krefelder Städtekennung konnten der 16-Jährige das Kennzeichenfragment "AF" ablesen werden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de .