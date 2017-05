Elfrather See: Schlechteste Wasserqualität in NRW

Das Landesumweltamt hat die Testergebnisse von 109 NRW-Badeseen veröffentlicht. Landesweites Schlusslicht mit "ausreichend" ist der Elfrather See in Krefeld. Von Jan Popp-Sewing

In praktisch ganz NRW finden sich Badegewässer mit ausgezeichneter Wasserqualität, im Raum Krefeld zum Beispiel das Freibad Neptun und der Kaarster See. Nur drei Seen werden lediglich mit "gut" bewertet.

Schlusslicht des Tests, der Daten von 2013 bis 2016 beinhaltet, ist der Elfrather See. Als einziges NRW-Badegewässer erhält er die Note "Ausreichend".

In Elfrath gibt es bekanntlich das Problem der Verschmutzung des stehenden Gewässers durch Kanada-Wildgänse, die sich auch durch Badegäste nicht vertreiben lassen und beim Herumwatscheln Kot ins Wasser schleppen.

Der Badesee (nicht zu vergessen mit der benachbarten Regattabahn) ist weiter ein beliebtes Naherholungsgebiet. Speziell der weniger von den Gänsen frequentierte Teil der Wiesen wird gern von Sonnenbadenden genutzt.

Die gute Nachricht: Zumindest erfüllt der Kiesteich die Minimalanforderungen, die die Europäische Umweltagentur für die Tests voraussetzt.