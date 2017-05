Weltmeisterschaft in Köln und Paris Eishockey-Fans im WM-Fieber FOTO: Getty Images FOTO: Getty Images 2017-05-03T09:43+0200 2017-05-03T09:37+0200

Am Freitag startet die Eishockey-Weltmeisterschaft in Köln und Paris. Die deutsche Nationalmannschaft trifft zum Auftakt in der Domstadt auf die USA. Drei Krefelder fiebern dem WM-Beginn entgegen. Von Jörg Zellen