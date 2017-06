Kurios: Einbrecher stiehlt Schmuck - und einen Hund

Gestern Morgen ist ein Mann in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dreikönigenstraße eingebrochen. Er wollte einen Hund und Schmuck stehlen, wurde jedoch auf frischer Tat ertappt. Die Polizei nahm den Mann fest.

Die Wohnungsinhaberin war seit mehreren Tagen im Krankenhaus, Freunde hüteten in dieser Zeit ihre Wohnung und den Hund. Am Dienstag war zwischen 6.15 und 11 Uhr niemand zu Hause. In dieser Zeit brach ein 27-jähriger Mann die Wohnungstür auf und entwendete Schmuck aus der Wohnung.

Anschließend nahm er den kleinen Hund zu einem Spaziergang mit. Eine Bekannte der Wohnungsinhaberin erkannte den Hund sofort, sprach den Mann an und forderte ihn auf, gemeinsam auf die Polizei zu warten.

Die Beamten nahmen den unter Drogen stehenden Mann vorläufig fest. Sie fanden bei ihm noch weiteres Diebesgut aus anderen Einbrüchen. Die Geschädigte, die zwischenzeitlich zurückgekehrt war, erhielt ihren Schmuck noch vor Ort zurück. Noch mehr dürfte sie sich darüber gefreut haben, ihren Hund wieder in die Arme zu schließen.

Außerdem konnte die Polizei den Eigentümer des anderen Diebesgutes ermitteln. Der 27-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, dieser erließ heute Haftbefehl.