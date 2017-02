Am 19. März im KönigPalast: Ehrlich-Brüder suchen Zauberlehrling

Am 19. März präsentieren die Ehrlich Brothers zum ersten Mal ihre neue Show "Faszination" im KönigPalast – und suchen dafür noch ein Mädchen oder einen Jungen, die/der ihnen hilft.

Die Ehrlichs sagen: "Wenn Du zusammen mit den Magiern des Jahres 2016 live auf der Bühne zaubern möchtest, dann bewirb Dich jetzt. Du musst zwischen sechs und acht Jahren als sein, und Deine Eltern müssen einverstanden sein. Und Du gewinnst Tickets für die ganze Familie (bis zu vier Tickets)".

Interessierte können ihre Bewerbung bis 1. März entweder per Mail an

gewinnspiel@extra-tipp-krefeld.de oder per Post an City Anzeigenblatt Krefeld GmbH, Königstr. 40, 47798 Krefeld - Stichwort "Zauberlehrling" schicken.

Andreas und Chris Ehrlich wollen in Krefeld wieder einen Mix aus spektakulären neuen Illusionen und zukunftsweisender Magie präsentieren. Sie werden zum Beispiel einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen lassen. Acht Tonnen schwer und 2000 PS stark. Sie werden Schwiegermütter aus dem Publikum von einem Ort an einen anderen teleportieren, und sie werden ein Experiment wagen, bei dem einer der beiden Brüder geschrumpft wird. Ausgang offen…

Der Aufwand der Show ist enorm. Allein elf Lkw sind nötig, um die Showrequisiten und das aufwendige Bühnenbild zu transportieren. Die 50-köpfige Crew wird 30 Kilometer Kabel verlegen und 500 Spezialeffekte zünden. Mit im Gepäck haben die Brüder außerdem Zauberkunststücke, die sie hautnah im Publikum vor den Augen der staunenden Zuschauer zeigen werden.

Tickets gibt es im Mediencenter Krefeld am Ostwall/Rheinstr. 76.