Historischer Name verschwindet DRK will Hirschfelder-Heim Herongen umbenennen FOTO: Förderverein FOTO: Förderverein Teilen

2017-01-25T11:31+0100 2017-01-25T10:58+0100

Das Dr. Isidor Hirschfelder-Schullandheim in Herongen liegt vielen Krefeldern am Herzen. Nun verkauft die Stadt das Haus ans DRK Westfalen-Lippe, das dort ein Flüchtlingsheim betreibt. Das DRK will den Namen Hirschfelder streichen. Von Jan Popp-Sewing